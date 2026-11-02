Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 4,12 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 4,08 EUR. Mit einem Wert von 4,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 98'002 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 154,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Bei 3,51 EUR fiel das Papier am 23.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,88 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,010 EUR. Am 28.10.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Stellantis vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 37.61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 31,56 Prozent gesteigert.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,463 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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