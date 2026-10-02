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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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02.10.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis verteuert sich am Vormittag

Stellantis Aktie News: Stellantis verteuert sich am Vormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 4,0 Prozent.

Stellantis
3.64 CHF -0.84%
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Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 4,0 Prozent im Plus bei 4,00 EUR. Bei 4,01 EUR erreichte die Stellantis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'812 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 162,50 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Stellantis-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,026 EUR aus. Stellantis veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,624 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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