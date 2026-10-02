Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 3,96 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 4,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,99 EUR. Bisher wurden heute 359'381 Stellantis-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 62,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,82 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,026 EUR belaufen. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,624 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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