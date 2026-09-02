Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit roter Tendenz

Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,58 EUR nach. Bei 4,58 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,59 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'687 Stellantis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. 129,21 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 4,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 4,34 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,023 EUR aus. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,617 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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