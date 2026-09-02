Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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02.09.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis büsst am Mittwochnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 4,55 EUR.
Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 4,55 EUR nach. Die Stellantis-Aktie sank bis auf 4,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 231'460 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 130,82 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 25.08.2026 Kursverluste bis auf 4,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,023 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,617 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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