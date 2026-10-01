Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Verlusten

Um 09:28 Uhr rutschte die Stellantis-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 3,86 EUR ab. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 3,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24'532 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 172,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,85 EUR am 01.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 0,25 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,026 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,624 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Stellantis-Aktie in Grün: Partnerschaft mit UQI Robotics

Aktie im Fokus: Renault sichert sich GM-Manager Diernaz für die Markenführung

Stellantis holt Renault-Manager für Fiat und Co. - Aktie stärker