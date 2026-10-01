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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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01.10.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Verlusten

Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 3,86 EUR abwärts.

Stellantis
3.67 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr rutschte die Stellantis-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 3,86 EUR ab. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 3,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24'532 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 172,09 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,85 EUR am 01.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 0,25 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,026 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,624 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
22.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
16.09.26 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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