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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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01.10.2026 16:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Donnerstagnachmittag ab

Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Donnerstagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 3,83 EUR abwärts.

Stellantis
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Der Stellantis-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 3,83 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,83 EUR nach. Bei 3,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 422'507 Stellantis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 173,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 3,83 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,09 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,026 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,624 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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