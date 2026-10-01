Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag leichter

Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 2,0 Prozent auf 3,84 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 3,83 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 167'988 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. 173,72 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 3,83 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2026). Mit einem Kursverlust von 0,16 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,026 EUR je Stellantis-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.48 Mrd. EUR – ein Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,624 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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