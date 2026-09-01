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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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01.09.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Stellantis zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 4,80 EUR.

Stellantis
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Das Papier von Stellantis legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 4,80 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 4,80 EUR zu. Bei 4,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'679 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 118,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 8,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,023 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 30.07.2026 vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,607 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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