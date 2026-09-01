Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,5 Prozent auf 4,64 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Stellantis-Aktie bis auf 4,60 EUR. Bei 4,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 316'691 Aktien.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 126,27 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,38 EUR am 25.08.2026. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 5,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,023 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,607 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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