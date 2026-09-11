Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’791 0.4%  SPI 19’481 0.4%  Dow 52’064 -0.6%  DAX 25’466 0.4%  Euro 0.9443 0.0%  EStoxx50 6’303 0.6%  Gold 4’350 0.8%  Bitcoin 62’957 0.9%  Dollar 0.8140 0.1%  Öl 104.8 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Stellantis-Aktie in Grün: Partnerschaft mit UQI Robotics
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
PUMA-Aktie verliert: toefer Konzern verliert Vertriebschef Bäumer
Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Diese Timing-Falle kostete Investoren Rendite
Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Suche...

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Box-on-Wheels 11.09.2026 10:40:41

Stellantis-Aktie in Grün: Partnerschaft mit UQI Robotics

Stellantis-Aktie in Grün: Partnerschaft mit UQI Robotics

Der Automobilhersteller Stellantis will im Nutzfahrzeuggeschäft mit dem chinesischen Unternehmen UQI Robotics im Bereich der autonomen Logistik kooperieren.

Stellantis
4.29 CHF -0.23%
Kaufen Verkaufen
Beide Seiten vereinbarten, gemeinsam an einer Weiterentwicklung von Box-on-Wheels zu arbeiten, einem autonomen Lieferfahrzeug von Stellantis , das kürzlich auf der Industriemesse in Hannover vorgestellt worden ist.

Man werde sich bei Box-on-Wheels zunächst auf Europa konzentrieren, zusätzliche internationale Märkte sollen im weiteren Projektverlauf bewertet werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Gesucht werden sollen überdies automatisierte Lösungen für die letzte Meile in der Logistik. "Professionelle Kunden suchen zunehmend nach Lösungen, die über das Fahrzeug selbst hinausgehen", sagte Eric Laforge, Global Senior Vice President bei Stellantis Pro One.

Der Industrieroboterhersteller UQI Robotics ist ein Joint Venture, das 2020 von Ubtech und Miracle Automation gegründet wurde und seither kumuliert Verträge über mehr als 260 Millionen Euro abgeschlossen hat.

Li Bei, CEO von UQI Robotics, sagte, die Zusammenarbeit mit Stellantis Pro One werde dem Unternehmen helfen, auf ein autonomes End-to-End-Logistiksystem mit autonomen Fahrzeugen und humanoiden Robotern hinzuarbeiten.

"Gemeinsam wollen wir die Entwicklung einer neuen Generation autonomer Logistikfahrzeuge und Lieferlösungen erforschen, die den Bedürfnissen der Kunden in Europa und anderen internationalen Märkten entsprechen und für einen grossflächigen Einsatz konzipiert sind", sagte Li Bei.

Die Stellantis-Aktie springt im XETRA-Handel zeitweise um 0,28 Prozent nach oben auf 4,55 Euro.

DJG/DJN/rio/cbr

DOW JONES

Weitere Links:

Stellantis holt Renault-Manager für Fiat und Co. - Aktie stärker
Stellantis-Aktie dennoch schwach: Autokonzern weiter auf dem Weg der Besserung
Stellantis-Aktie steigt: Carsharing-Sparte Free2move an Mutares veräussert

Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’630.20 13.67 S6CB3U
Short 15’166.99 8.92 S3CBQU
SMI-Kurs: 13’790.80 11.09.2026 10:42:40
Long 13’200.00 19.91 SPBS5U
Long 12’901.54 13.88 S4KBXU
Long 12’341.13 8.92 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
DEUTZ Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von DEUTZ

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.