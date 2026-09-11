Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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11.09.2026 10:40:41
Stellantis-Aktie in Grün: Partnerschaft mit UQI Robotics
Der Automobilhersteller Stellantis will im Nutzfahrzeuggeschäft mit dem chinesischen Unternehmen UQI Robotics im Bereich der autonomen Logistik kooperieren.
Man werde sich bei Box-on-Wheels zunächst auf Europa konzentrieren, zusätzliche internationale Märkte sollen im weiteren Projektverlauf bewertet werden, heisst es in der Mitteilung weiter.
Gesucht werden sollen überdies automatisierte Lösungen für die letzte Meile in der Logistik. "Professionelle Kunden suchen zunehmend nach Lösungen, die über das Fahrzeug selbst hinausgehen", sagte Eric Laforge, Global Senior Vice President bei Stellantis Pro One.
Der Industrieroboterhersteller UQI Robotics ist ein Joint Venture, das 2020 von Ubtech und Miracle Automation gegründet wurde und seither kumuliert Verträge über mehr als 260 Millionen Euro abgeschlossen hat.
Li Bei, CEO von UQI Robotics, sagte, die Zusammenarbeit mit Stellantis Pro One werde dem Unternehmen helfen, auf ein autonomes End-to-End-Logistiksystem mit autonomen Fahrzeugen und humanoiden Robotern hinzuarbeiten.
"Gemeinsam wollen wir die Entwicklung einer neuen Generation autonomer Logistikfahrzeuge und Lieferlösungen erforschen, die den Bedürfnissen der Kunden in Europa und anderen internationalen Märkten entsprechen und für einen grossflächigen Einsatz konzipiert sind", sagte Li Bei.
Die Stellantis-Aktie springt im XETRA-Handel zeitweise um 0,28 Prozent nach oben auf 4,55 Euro.
DJG/DJN/rio/cbr
DOW JONES
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