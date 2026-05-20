Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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20.05.2026 11:51:40
Stellantis-Aktie im Plus: Joint Venture mit Dongfeng für Fertigung in Europa geplant
Der Automobilhersteller Stellantis und sein chinesischer Partner Dongfeng wollen ein neues Joint Venture zur Produktion von Dongfeng-Fahrzeugen für ausgewählte europäische Märkte gründen.
Im Rahmen der geplanten Vereinbarung wird das Joint Venture für den Verkauf und Vertrieb der unter der Marke Voyah geführten NEVs von Dongfeng verantwortlich sein - eine Fahrzeugkategorie, die sowohl vollelektrische Varianten als auch Plug-in-Hybride umfasst.
Stellantis wird das Joint Venture mit einem Anteil von 51 Prozent führen.
Der Plan folgt auf eine kürzlich getroffene Vereinbarung der beiden Autobauer, in China gemeinsam Elektrofahrzeuge unter den Marken Peugeot und Jeep zu produzieren.
An der EURONEXT in Paris gewinnt die Stellantis-Aktie am Mittwoch zeitweise 0,346 Prozent auf 6,383 Euro.
Von Dominic Chopping
DOW JONES
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