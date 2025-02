Stellantis-Aktie höher: Stellantis setzt Jeep-Compass-Entwicklung in Kanada aus

Der Autobauer Stellantis stellt die Arbeit an der nächsten Generation des kompakten SUV Jeep Compass sowie alle Arbeiten im kanadischen Montagewerk in Brampton vorübergehend ein. Wie die Agentur Bloomberg unter Berufung auf das Unternehmen berichtet, wird das Werk in Ontario derzeit umgerüstet, um Elektro- und Erdgasfahrzeuge für die Jeep-Marken zu bauen. Stellantis überprüft laut Bloomberg seine Produktstrategie in Nordamerika.

Die Stellantis-Aktie gewinnt via EURONEXT zeitweise 1,30 Prozent auf 13,51 Euro.

Von Dominic Chopping

DOW JONES