Stellantis-Aktie gesucht: Stellantis plant Wachstumsoffensive bei softwaregestützten Fahrzeugen - Kooperation mit Foxconn

Wie die Stellantis NV mitteilte, soll der Jahresumsatz mit softwaregestützten Produkten bis 2026 rund 4 Milliarden Euro erreichen und bis 2030 auf 20 Milliarden Euro steigen. Für diese Transformation plant der Konzern Investitionen von mehr als 30 Milliarden Euro bis 2025.

Die Software-Strategie soll Hand in Hand gehen mit den Plänen für elektrifizierte Fahrzeuge, die das Unternehmen im Juli vorstellte. Demzufolge sollen bis 2030 bei den verkauften Fahrzeugen mehr als 70 Prozent in Europa und mehr als 40 Prozent in den USA auf emissionsarme Fahrzeuge entfallen. Über strategische Partnerschaften, darunter BMW, Foxconn und Waymo, will der Konzern Innovation, Effizienz und Know-How vorantreiben.

Um diese Transformation zu unterstützen, baut Stellantis eine Software- und Datenakademie auf, um mehr als 1.000 interne Ingenieure in verschiedenen Rollen umzuschulen. Darüber hinaus sollen weltweit Talente aus den Bereichen Software und künstliche Intelligenz eingestellt werden. Bis 2024 will Stellantis weltweit 4.500 Software-Ingenieure beschäftigen.

Stellantis und Foxconn bauen zusammen neue Halbleiter für Autoindustrie

Stellantis und Foxconn wollen zusammen flexible Halbleiter für die Automobilindustrie entwickeln und verkaufen. Eine unverbindliche Absichtserklärung wurde am Dienstag unterzeichnet, teilte der Autohersteller mit.

"Mit Foxconn wollen wir vier neue Chipfamilien schaffen, die über 80 Prozent unseres Halbleiterbedarfs abdecken und dabei helfen, unsere Komponenten deutlich zu modernisieren, die Komplexität zu reduzieren und die Lieferkette zu vereinfachen", sagte Stellantis-CEO Carlos Tavares. "Dies wird auch unsere Fähigkeit verbessern, Innovationen schneller umzusetzen, und Produkte und Dienstleistungen in hohem Tempo zu entwickeln." Spätestens 2024 sollen die Halbleiter für den Einbau in Stellantis-Fahrzeuge zur Verfügung stehen.

Die Partnerschaft wurde im Rahmen von Stellantis' Software Day 2021 angekündigt. Sie markiert die zweite Zusammenarbeit zwischen Stellantis und Foxconn. Im Mai gaben die Unternehmen das Joint Venture Mobile Drive bekannt.

An der EURONEXT in Paris ziehen Stellantis-Aktien am Dienstag zeitweise um 2,53 Prozent auf 16,682 Euro an.

FRANKFURT (Dow Jones)