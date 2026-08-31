Stellantis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Im August 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der Stellantis-Aktie vorgenommen.

3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Stellantis mit Halten ein, 1 Analyst hält die Stellantis-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 4,950 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Stellantis-Aktie von 4,760 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 5,00 EUR 5,05 14.08.2026 RBC Capital Markets 5,00 EUR 5,05 12.08.2026 Bernstein Research 4,00 EUR -15,96 07.08.2026 UBS AG 5,80 EUR 21,86 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch