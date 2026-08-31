Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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31.08.2026 22:30:38
Stellantis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Im August 2026 haben 4 Analysten eine Einschätzung der Stellantis-Aktie vorgenommen.
3 Analysten stufen die Anteilsscheine von Stellantis mit Halten ein, 1 Analyst hält die Stellantis-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 4,950 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Stellantis-Aktie von 4,760 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Sell an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|5,00 EUR
|5,05
|14.08.2026
|RBC Capital Markets
|5,00 EUR
|5,05
|12.08.2026
|Bernstein Research
|4,00 EUR
|-15,96
|07.08.2026
|UBS AG
|5,80 EUR
|21,86
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Stellantis Neutral
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|14.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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