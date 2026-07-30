Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’486 -0.6%  SPI 20’310 -0.5%  Dow 51’594 -2.2%  DAX 25’460 0.0%  Euro 0.9338 0.0%  EStoxx50 6’249 -0.7%  Gold 4’038 -0.7%  Bitcoin 52’137 0.3%  Dollar 0.8157 0.2%  Öl 93.2 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
MTU-Aktie: MTU steigert Free Cashflow deutlich und bestätigt Jahresziele
Bayer-Aktie: Erweiterte Marktzulassung für Kerendia in China beantragt
Stellantis-Aktie: Autokonzern weiter auf dem Weg der Besserung - Prognose steht
Nach Fed-Zinsentscheid: US-Dollar verliert zu Franken und Euro deutlich
Aktie im Blick: Societe Generale legt die Latte nach Rekordgewinn höher - Sparziel verschärft
Suche...
Plus500 Depot

Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Stabilisierung 30.07.2026 08:28:00

Stellantis-Aktie: Autokonzern weiter auf dem Weg der Besserung - Prognose steht

Stellantis-Aktie: Autokonzern weiter auf dem Weg der Besserung - Prognose steht

Der Autokonzern Stellantis hat im zweiten Quartal weiter Fuss gefasst bei der Kehrtwende aus seiner Krise.

Stellantis
4.90 CHF 3.88%
Kaufen Verkaufen
Der Umsatz zog gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro an, wie der Opel-Mutterkonzern am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Vor allem die steigenden Verkäufe im wichtigen Markt Nordamerika gaben Schub. In der Region Europa blieb das Geschäft verhalten. Hier fuhr der Konzern auch im operativen Geschäft weiter rote Zahlen ein.

Insgesamt erzielte Stellantis ein bereinigtes operatives Ergebnis von 773 Millionen Euro bei einer Marge von 1,8 Prozent. Das Ergebnis lag damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor und schlug auch die Erwartungen von Analysten. Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognosen. Unter dem Strich kehrte der VW-Rivale - unter anderem mit den Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep und Ram - zurück in die Gewinnzone mit einem Überschuss von 293 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum war ein Verlust von fast 1,9 Milliarden Euro angefallen.

/men/zb

AMSTERDAM (awp international)

Weitere Links:

Stellantis-Aktie fester: Absatzkrise vorbei

Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback

Nach dem Aufstieg in die Börsenelite geriet die Aktie zunächst unter Druck. Starke Quartalszahlen, der rasante Aufstieg von Nemluvio und ein angehobener Ausblick sprechen nun jedoch wieder für höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.07.26 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Neues Monatstief
29.07.26 Logo WHS Fed-Entscheidung live: Hält die Notenbank still – oder kommt der nächste Zinsschock?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Julius Bär: 12.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) auf Apple Inc, NVIDIA Corp, Broadcom Inc
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26 Optische Netzwerke: Die zunehmend bedeutende Schlüsseltechnologie
24.07.26 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
24.07.26 Nestlé-Zahlen belasten
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’084.47 19.43 SK3BLU
Short 15’385.99 13.81 S9B6IU
Short 15’975.42 8.83 SRPBPU
SMI-Kurs: 14’486.10 29.07.2026 17:30:21
Long 13’886.96 19.82 SXBF7U
Long 13’543.03 13.55 SABIUU
Long 12’964.45 8.86 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht kräftig an: Gewinn überraschend hoch im zweiten Quartal
UBS-Aktie legt zu: Quartalsgewinn übertrifft Markterwartungen
JPMorgan-Chef Jamie Dimon mit Markt-Absage: Warum er aktuell von Aktien und Anleihen abrät
Kursrutsch bei SpaceX: Aktie halbiert sich nach Rekordhoch
Cathie Woods Milliarden-Depot: Welche fünf Top-Picks die Star-Investorin NVIDIA vorzieht
Visa-Aktie steigt dank höherem Umsatz und Gewinn
NVIDIA Aktie News: NVIDIA wird am Mittwochabend ausgebremst
Rheinmetall-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet
SpaceX-Aktie treibt Kapital ab: Warum Amazon und Microsoft in Indexfonds Federn lassen müssen
Gegen den Markt: Cathie Wood setzt erneut auf Aktien von SpaceX und Tesla

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 30: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 30: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.