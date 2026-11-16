Stellant Securities (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Stellant Securities (India) hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.71 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellant Securities (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 78.99 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 207.5 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 49.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 411.2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch