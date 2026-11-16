STELLA PHARMA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

STELLA PHARMA hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6.61 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4.450 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat STELLA PHARMA in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 23.22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 82.8 Millionen JPY im Vergleich zu 107.8 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch