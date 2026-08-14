STELLA PHARMA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

STELLA PHARMA äusserte sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 6.55 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -4.600 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat STELLA PHARMA mit einem Umsatz von insgesamt 92.4 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.4 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.ch