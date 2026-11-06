Stella-Jones verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Stella-Jones hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.93 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Stella-Jones 1.59 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 979.0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 958.0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch