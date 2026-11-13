Stella Chemifa gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Stella Chemifa gab am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 57.26 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 74.15 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 11.09 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.36 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch