STEL legte Quartalsergebnis vor

STEL hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.66 INR. Im Vorjahresviertel hatte STEL 3.60 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 265.1 Millionen INR gegenüber 92.7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch