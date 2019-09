Steinmeier nimmt an Trauerfeier für Chirac teil

BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Montag nach Paris und nimmt dort an der Trauerfeier für den verstorbenen früheren französischen Präsidenten Jacques Chirac teil. Das gab das Bundespräsidialamt in Berlin bekannt. Der für diesen Tag geplante Ruhrgebietstag des Bundespräsidenten mit Besuchen in Duisburg, Gelsenkirchen und Dortmund werde verschoben. Sobald ein neuer Termin für den Besuch feststehe, werde das Bundespräsidialamt darüber informieren.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2019 08:45 ET (12:45 GMT)