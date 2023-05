Steinhoff Aktie News: Anleger schicken Steinhoff am Montagmittag ins Plus

Das Papier von Steinhoff konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 4,0 Prozent auf 0,013 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SDAX, der zurzeit bei 13'361 Punkten liegt. Der Kurs der Steinhoff-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,014 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,013 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'385'539 Steinhoff-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.06.2022 bei 0,174 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1.227,481 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.05.2023 bei 0,010 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steinhoff-Aktie 22,137 Prozent sinken.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Steinhoff am 23.06.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Steinhoff-Anleger Experten zufolge am 05.06.2024 werfen.

Redaktion finanzen.ch