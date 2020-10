Steinhoff-Aktie aktuell: Steinhoff zeigt sich freundlich

Die Aktie von Steinhoff gehört zu den erfolgreicheren des Tages. Die Steinhoff-Aktie notierte im FSE-Handel zuletzt in Grün und gewann 0.5 Prozent auf 0.041 EUR.

Das Papier von Steinhoff legte zuletzt zu und stieg im FSE-Handel um 0.5 Prozent auf 0.041 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SDAX, der zurzeit bei 11'932 Punkten liegt. Die Steinhoff-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0.048 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0.041 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58'200 Steinhoff-Aktien umgesetzt.

KeyInvest - Die Seite für UBS Anlage- und Hebelprodukte (Anzeige) UBS KeyInvest bietet Analysen zu aktuellen Anlagethemen sowie Trading-Ideen und die passenden Produkte dazu. Mit KeyInvest TrendRadar steht eine exklusive Chartanalyse-Plattform zur Verfügung. UBS KeyInvest bietet Analysen zu aktuellen Anlagethemen sowie Trading-Ideen und die passenden Produkte dazu. Mit KeyInvest TrendRadar steht eine exklusive Chartanalyse-Plattform zur Verfügung. Jetzt informieren

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steinhoff einen Gewinn von 0.460 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Steinhoff International Holdings ist ein Einzelhandelskonzern, der vor allem Möbel und Haushaltswaren produziert und vertreibt. Das Kerngeschäft des Unternehmens bildet dabei die Produktion und der Verkauf von einer grossen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Verkauft werden die Produkte in verschiedenen Einzelhandelsketten der Gruppe, dazu gehören beispielsweise Conforama, Lipo oder Harveys. Über die 2015 akquirierte Pepkor-Gruppe vertreibt das Unternehmen auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist das Steinhoff darüber hinaus als Autohändler in Südafrika tätig. Der Konzern operiert in Europa, Asien und Afrika.

Redaktion finanzen.net