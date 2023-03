Steinhoff Aktie News: Steinhoff tendiert am Vormittag schwächer

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,3 Prozent auf 0,015 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SDAX, der aktuell bei 12'797 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Steinhoff-Aktie ging bis auf 0,015 EUR. Mit einem Wert von 0,015 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 472'289 Steinhoff-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,232 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.03.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 93,653 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steinhoff-Aktie. Am 17.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,012 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Steinhoff-Aktie damit 20,492 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 23.06.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Steinhoff veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Steinhoff-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 05.06.2024.

Redaktion finanzen.ch