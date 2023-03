Steinhoff Aktie News: Steinhoff am Montagmittag auf rotem Terrain

Die Steinhoff-Aktie notierte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 0,015 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SDAX, der derzeit bei 12'829 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steinhoff-Aktie bisher bei 0,015 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,015 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'518'630 Steinhoff-Aktien.

Am 25.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 0,232 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 93,653 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 0,012 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.03.2023). Mit einem Kursverlust von 20,492 Prozent würde die Steinhoff-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Steinhoff am 23.06.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Steinhoff-Anleger Experten zufolge am 05.06.2024 werfen.

