Steinhoff Aktie News: Steinhoff mit Verlusten

Die Steinhoff-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0.9 Prozent auf 0.088 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SDAX, der bislang bei 12'041 Punkten steht.

Steinhoff International Holdings N.V. ist eine internationale Holdinggesellschaft mit Beteiligungen im Einzelhandel. Zu den Einzelhandelsgeschäften gehören u.a. Pepco Group, Pepkor Holdings, Greenlit Brands und MattressFirm. Pepco Group ist ein europaweit tätiger Discounter und verkauft Spielzeug, Kleidung, Accessoires, Küchenutensilien und andere Produkte. Pepkor ist ein Einzelhändler mit mehr als 5400 Geschäften in 10 Ländern des südlichen Afrika. Greenlit Brands ist ein Einzelhändler und Hersteller von Haushaltswaren. Mattress Firm ist ein Fachhändler für Bettwaren. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt und Johannesburg notiert.

Redaktion finanzen.ch