Steinhoff Aktie News: Steinhoff fällt am Freitagnachmittag tief

Die Steinhoff-Aktie wies um 04:28 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 20,0 Prozent auf 0,002 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SDAX, der derzeit bei 13'367 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Steinhoff-Aktie bis auf 0,001 EUR ein. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 0,001 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75'337'505 Steinhoff-Aktien.

Am 07.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,140 EUR. 8.625,000 Prozent Plus fehlen der Steinhoff-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,001 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Steinhoff-Aktie 68,750 Prozent sinken.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Steinhoff am 26.01.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Steinhoff.

Redaktion finanzen.ch