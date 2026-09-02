Steer Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Steer Technologies hat am 31.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 686.49 Prozent auf 2.9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch