Steelco Gujarat informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Steelco Gujarat hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 25.28 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Steelco Gujarat -11.740 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Steelco Gujarat mit einem Umsatz von insgesamt 818.1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 190.2 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 330.06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch