Steelcase Aktie 854914 / US8581552036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
24.09.2025 23:38:10
Steelcase Inc Profit Drops In Q2
(RTTNews) - Steelcase Inc (SCS) reported a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $35.0 million, or $0.29 per share. This compares with $63.1 million, or $0.53 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $897.1 million from $855.8 million last year.
Steelcase Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.0 Mln. vs. $63.1 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.53 last year. -Revenue: $897.1 Mln vs. $855.8 Mln last year.
Nachrichten zu Steelcase Inc.
|
23.09.25
|Ausblick: Steelcase veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.06.25
|Ausblick: Steelcase präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.06.25