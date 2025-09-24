Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.09.2025 23:38:10

Steelcase Inc Profit Drops In Q2

Steelcase
14.30 EUR -1.38%
(RTTNews) - Steelcase Inc (SCS) reported a profit for second quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line totaled $35.0 million, or $0.29 per share. This compares with $63.1 million, or $0.53 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.8% to $897.1 million from $855.8 million last year.

Steelcase Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $35.0 Mln. vs. $63.1 Mln. last year. -EPS: $0.29 vs. $0.53 last year. -Revenue: $897.1 Mln vs. $855.8 Mln last year.