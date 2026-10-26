Steel Strips Wheels gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Steel Strips Wheels hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7.44 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Steel Strips Wheels ein EPS von 2.26 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 19.30 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 60.75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch