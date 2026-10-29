Steel Authority Of India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Steel Authority Of India hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 4.24 INR gegenüber 1.01 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 319.98 Milliarden INR gegenüber 267.04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch