Stealthgas veröffentlichte am 25.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.65 USD, nach 0.360 USD im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stealthgas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9.63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 40.2 Millionen USD im Vergleich zu 44.5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch