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04.09.2026 06:37:00
Stealthgas: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Stealthgas hat sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
In Sachen EPS wurden 0.46 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Stealthgas 0.550 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Stealthgas mit einem Umsatz von insgesamt 42.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9.15 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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