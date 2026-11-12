STCORP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

STCORP hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 84.84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 47.27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.49 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 13.19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch