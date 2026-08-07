STCORP gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

STCORP hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.64 JPY. Im Vorjahresquartal waren 16.91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.77 Prozent auf 11.16 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.96 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch