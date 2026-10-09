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09.10.2026 19:00:00
States Bet on Virtual Power Plants to Cut Grid Costs
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
news about GRID Inc. Registered Shs
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25.09.2026 13:00:08
|The world’s 80mn-kilometre power grid problem (Financial Times)
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08.09.2026 06:00:17
|Britain’s grid operator gave Palantir contract without inviting rival bids (Financial Times)
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30.08.2026 06:00:11
|The Dutch city where Europe’s electricity grid crunch hits home (Financial Times)
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12.08.2026 01:01:02
|Households near UK grid upgrade projects in line for lower electricity bills (Financial Times)
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21.07.2026 13:00:00
|National Grid taps into US AI power boom (Financial Times)
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21.07.2026 13:00:00
|National Grid taps into US AI power boom (Financial Times)
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20.07.2026 06:00:18
|UK consumers paid to cut electricity use to help manage grid (Financial Times)
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26.06.2026 11:03:36
|Britain backs electricity storage projects as heatwave strains grid (Financial Times)
analysis to GRID Inc. Registered Shs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
|10:00
|KI-Aktien unter Druck – startet jetzt die große Robotik-Rally?
|09.10.2026 17:11:25
|Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
|09.10.2026 11:22:00
|ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
|09.10.2026 09:39:23
|Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
|09.10.2026 09:09:25
|SMI fällt unter 200-Tage-Linie
|08.10.2026 16:34:43
|Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
|08.10.2026 09:50:22
|Die Branche greift zum Controller
|05.10.2026 15:45:00
|ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
|02.10.2026 08:00:55
|Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Mini-Futures auf SMI
etfpartnernews#headline
|13.08.2026 13:49:23
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.2026 20:35:50
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.2026 17:59:26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
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focustodayUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.