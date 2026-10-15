State Street informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

State Street hat am 14.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3.69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2.78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat State Street in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.06 Milliarden USD im Vergleich zu 5.49 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch