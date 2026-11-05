State Bank of India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

State Bank of India hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 27.47 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 22.81 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.74 Prozent auf 1’877.56 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1’758.98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 23.58 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 659.89 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch