State Bank of India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

State Bank of India hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26.12 INR. Im Vorjahresviertel waren 23.76 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1’800.62 Milliarden INR – ein Plus von 7.83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem State Bank of India 1’669.92 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch