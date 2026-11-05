State Bank of India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

State Bank of India hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.87 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.61 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.64 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2.46 USD prognostiziert, während der Umsatz bei 6.86 Milliarden USD erwartet worden war.

Redaktion finanzen.ch