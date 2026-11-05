State Bank of India (GDR) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

State Bank of India (GDR) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.61 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.50 Prozent auf 19.64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte State Bank of India (GDR) 20.15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch