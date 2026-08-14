Starzen veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Starzen veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 45.80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 32.28 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9.73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 119.14 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 108.58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch