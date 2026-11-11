Starzen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Starzen präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 25.66 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 16.54 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Starzen 117.43 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch