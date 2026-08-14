Starwood Real Estate: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Starwood Real Estate hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 398.0 Millionen USD gegenüber 394.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch