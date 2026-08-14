Starwood Real Estate: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Starwood Real Estate hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.490 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Starwood Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 398.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 0.86 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch