Starwood Property Trust gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Starwood Property Trust hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.08 USD. Im Vorjahresquartal waren 0.190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9.09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 534.4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 489.9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch