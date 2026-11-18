Starward Industries Spolka Akcyjna Bearer hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.16 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Starward Industries Spolka Akcyjna Bearer ein Ergebnis je Aktie von -0.170 PLN vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1.8 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 441.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.3 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch